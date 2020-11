Dając wędkę, nie rybę. Jak PAH pomaga Kenijczykom

Kluczowy w działaniach na miejscu jest ich praktyczny wymiar. Aby kooperatywa – a więc społeczność już zrzeszona – została włączona w projekt, musi wykazać, że wcześniej samodzielnie podjęła działania, by swoim problemom zaradzić. Ważna jest aktywność i gotowość do współpracy. Lokalny pracownik najpierw definiuje ze społecznością jej problemy i wspólnie tworzą pięcioletni plan rozwoju. Wtedy PAH podejmuje konkretne działania, zapewniając przede wszystkim pomoc ekspercką. – Kupujemy także potrzebne materiały, ale jeżeli są dostępne w pobliżu (np. kamień lub piasek), to ich gromadzeniem zajmuje się społeczność lokalna. Później członkowie kooperatywy wspólnie wznoszą tamę lub budują studnię – komentuje Anna Skowera, koordynatorka projektu w Kenii, skąd niedawno wróciła.

Dlatego praca organizacji skupia się na tym, by społeczność lokalną nauczyć dostosowania do tak trudnych warunków. – Chcemy pokazać, jak działa rolnictwo oparte na zrównoważonym rozwoju, uczymy nowych sposobów irygacji, wykorzystywania techniki tarasowania, dzięki któremu degradacja ziemi uprawnej postępuje wolniej – tłumaczy Helena Krajewska z PAH.

Jednym z wykorzystywanych rozwiązań są tamy piaskowe, pomagające gromadzić wodę z pory deszczowej, zapewniając do niej całoroczny dostęp. PAH na miejscu współpracuje obecnie z pięcioma kooperatywami o różnej liczebności, co nie oznacza jednak, że tylko one zyskują na działaniach podjętych przez kooperatywy. W rzeczywistości budowanie tam piaskowych i wdrażanie innych rozwiązań wpływa na życie tysięcy ludzi. Miejscowa społeczność, z którą organizacja współpracuje także na poziomie edukacji w szkołach, szerzy zdobytą wiedzę i doświadczenie, co skutkuje tym, że kooperatywy same zgłaszają się do organizacji lokalnej, z którą współpracuje PAH i pomoc dociera do coraz większej liczby osób.

– W projektach kluczowe jest jednak zaangażowanie lokalnej społeczności w poprawę własnej sytuacji. Chodzi o niesienie takiej pomocy, która będzie miała długotrwałe skutki – komentuje Anna Skowera. Opowiada, że w szkoleniach, organizowanych na miejscu, biorą udział nie tylko członkowie kooperatyw, ale także inne osoby z ich społeczności, zainteresowane tematyką szkoleń. – Członkowie lokalnej społeczności są gotowi do tego, by coś zmieniać. Całą infrastrukturę w ramach projektu budują samodzielnie. Zresztą nigdy nie spotkałam się z przekonaniem, że „coś im się należy”, że czegoś oczekują. Aktywnie wpływają na poprawę swojej sytuacji – dodaje.

W działaniach PAH istotne jest, by lokalna społeczność była świadoma swojej sprawczości. Jej podejście zmienia się bowiem w momencie, gdy sama zdefiniuje swój problem oraz włoży swój czas i wysiłek w jego zniwelowanie. – Zależy nam na tym, by lokalne społeczności, z którymi współpracujemy, nie były w przyszłości od tej pomocy uzależnione – tłumaczy Helena Krajewska. Oczywiście niekiedy wsparcie potrzebne jest natychmiastowo. Zdarzają się, że pomoc trzeba dostarczyć niezwłocznie. PAH zaznacza jednak, że gdy jest to możliwe, powinna ona kreować w społecznościach samowystarczalność. Projekty w Kenii mają być tego dowodem.

