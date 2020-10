Singapur zacznie płacić obywatelom za rodzenie dzieci

Wicepremier Singapuru wyjaśnił, że inicjatywa ma pomóc w zagwarantowaniu rodzicom środków niezbędnych po przyjściu na świat dziecka w czasie, gdy wiele osób - w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 - obawia się utraty pracy.

- Otrzymaliśmy sygnały, że COVID-19 sprawił, iż osoby myślące o dziecku odkładają tę decyzję na później - powiedział na forum parlamentu wicepremier Heng Swee Keat.

- To w pełni zrozumiałe, zwłaszcza w związku z niepewnością co do źródła dochodów - dodał.

Heng wyjaśnił, że płatności mają pomóc rodzicom w pokrywaniu wydatków. Nie podał jednak ile dokładnie będzie wynosić wysokość nowego świadczenia.