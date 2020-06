Nowa Zelandia: Marsz protestu po śmierci George'a Floyda w USA

George Floyd zatrzymany przez policję z Minneapolis zmarł po tym jak funkcjonariusz, który go zatrzymał przez niemal dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję, mimo iż zatrzymany mężczyzna - co słychać na nagraniu z zatrzymania, które trafiło do sieci - wiele razy mówił, że nie może oddychać.

W związku ze śmiercią Floyda w USA od sześciu dni dochodzi do gwałtownych protestów.

W Nowej Zelandii protest miał charakter pokojowy - podkreśla Reuters. Przed konsulatem USA w Auckland zebrali się demonstranci, którzy przynieśli transparenty z hasłami "Sprawiedliwość dla George'a Floyda" oraz "Czy będziemy następni?".

W Wellington ponad 100 osób przemaszerowało spod parlamentu kraju pod ambasadę USA.