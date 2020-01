Nauczyciele pozwali linie lotnicze za zrzucenie paliwa na szkołę

Co najmniej 60 osób odniosło niegroźne obrażenia, w tym podrażnienia oczu, po tym, jak samolot linii Delta zmuszony był zrzucić paliwo nad Los Angeles, m.in. nad szkołami, przygotowując się do awaryjnego lądowania.

Samolot zawrócił chwilę po starcie z lotniska w Los Angeles. Przedstawiciele linii poinformowali, że maszyna napotkała problemy z silnikiem, dlatego pilot podjął decyzję o zrzucie paliwa, co jest normalną procedurą przed awaryjnym lądowaniem.

Przedstawicielka nauczycieli, którzy złożyli pozew przeciwko linii, określiła to działanie jako "niepotrzebne i niebezpieczne". Gloria Allred uważa, że pilot nie próbował wznieść się na wyższy pułap, co spowodowałoby rozproszenie paliwa. Nie próbował również przedłużyć lotu, co doprowadziłoby do spalenia paliwa.

- Gdyby pilot powiadomił personel ruchu lotniczego o potrzebie zrzucenia paliwa, lot zostałby skierowany do miejsca i na wysokość, z której paliwo mogłoby zostać zrzucone bez zagrożenia dla nauczycieli, uczniów i innych osób w szkole - oceniła.