Sondaż: Ponad połowa Polaków po stronie sędziów

Uchwałę tę za nieważną uznaje Ministerstwo Sprawiedliwości, a premier Mateusz Morawiecki skierował do TK wniosek o zbadanie przepisów w niej zastosowanych.

Na pytanie: "Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że sędziowie wskazani przez nową KRS nie powinni orzekać a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa, prezydent i rząd uważają, że ta uchwała jest nieważna. Kto Pana/Pani zdaniem ma rację w tej sprawie?" - ponad połowa badanych opowiedziała się po stronie sędziów.



Rację przyznało im 51,3 proc. pytanych.

Przeciwnego zdania było 22,4 proc. respondentów, którzy opowiedzieli się po stronie rządzących.

2,8 proc. uważa, że żadna ze stron sporu nie ma racji, a zdania na ten temat nie ma prawie co czwarty Polak - 23,5 proc. ankietowanych.

O ile wyborcy partii opozycyjnych nie mają wątpliwości i jednoznacznie popierają sędziów, o tyle wśród wyborców PiS zdania są podzielone. 45 proc. z nich uważa, że rację ma rząd, ale co piąty - 20 proc. uważa, że Sąd Najwyższy miał rację co do treści podjętej uchwały.