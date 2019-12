Zaginął dwa lata temu. Odnaleziono go w mieszkaniu pedofila

W piątek niemiecka policja weszła do domu 44-letniego Larsa H. w Recklinghausen, gdyż podejrzewano, że mężczyzna posiada pornografię dziecięcą. W jego mieszkaniu znaleziono worki z zużytymi pieluchami. Gdy funkcjonariusze otworzyli szafę w mieszkaniu 44-latka zobaczyli w niej 15-letniego Marvina K. Nastolatek miał na sobie te same ubrania, w których widziano go po raz ostatni.



Policja poinformowała, że nic nie wskazuje na to, że chłopiec był przetrzymywany w mieszkaniu mężczyzny wbrew własnej woli. Nie jest także jasne, jak długo tam przebywał oraz czy wyrządzono mu jakąkolwiek krzywdę.



Sąsiedzi Larsa H. twierdzą, że nie widzieli nastolatka, ale słyszeli z mieszkania mężczyzny krzyki.



Gdy nastolatek został odnaleziony, natychmiast zawiadomiono jego matkę. „Mamusiu, byłem zamknięty przez 2,5 roku, nie miałem dostępu do świeżego powietrza” - miał powiedzieć chłopiec podczas spotkania z matką.



Niemieckie media informują, że 44-latek w 2018 roku otrzymał wyrok w zawieszeniu za posiadanie dziecięcej pornografii.