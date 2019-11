Sondaż: Co piąty Polak chce obniżenia wieku emerytalnego

Rząd PO-PSL w 2012 roku zreformował system emerytalny zrównując wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i podnosząc go do 67 lat, przy czym wiek emerytalny podwyższany miał być stopniowo - w przypadku mężczyzn wiek emerytalny na poziomie 67 lat miał być osiągnięty w 2020 roku, w przypadku kobiet - w 2040.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jakie jest ich zdanie w kwestii długości wieku emerytalnego.

16,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że powinien on zostać podwyższony.

Zdaniem 51,2 proc. wiek emerytalny należy zachować na obecnym poziomie.

Z kolei 22,6 proc. uważa, że wiek emerytalny należy obniżyć.

Zdania w tej kwestii nie ma 9,6 proc. respondentów.

- Częściej za zachowaniem wieku emerytalnego na obecnym poziomie są kobiety (56% vs 46%) oraz badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (57%). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto poniżej 1000 zł (65%) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (56%). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są za zachowaniem obecnego wieku emerytalnego (z 39% wśród osób do 24 lat do 56% wśród osób powyżej 50 lat) oraz za jego podwyższeniem (z 6% do 24%). Odwrotną zależność widać przy obniżeniu wieku emerytalnego – wśród osób do 24 lat popiera ten pomysł 47%, zaś wśród najstarszych – jedynie 12% - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.