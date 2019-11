Coraz więcej Brytyjek zmuszanych do poligamicznych związków

Kobiety trafiają do sądów religijnych, które wydają orzeczenia zmuszające je do pozostania ze swoimi partnerami, nawet jeśli są nieszczęśliwe, lub orzekają, że po rozwiązaniu małżeństwa nie mogą domagać się pieniędzy lub majątku od swoich mężów.

Zdaniem męża, nie był on zobowiązany do płacenia żonie, jednak innego zdania był sąd, który w lipcu orzekł, że kobieta jest uprawniona do ubiegania się o świadczenie alimentacyjne.

Obrońcy praw kobiet twierdzą, że problem jest znacznie poważniejszy niż się może powszechnie wydawać. - Kobiety idą do sądów religijnych. Często sądy te wydają orzeczenia ze szkodą dla kobiet i próbują zmusić je do pozostania w związkach małżeńskich. Instytucje te są mizoginistyczne, patriarchalne i antydemokratyczne. Instytucje te w coraz większym stopniu regulują prawa kobiet. Jeśli prawo będzie się nam sprzeciwiać, wykluczy kobiety z systemu sądownictwa karnego - uważa Pragna Patel z organizacji Southall Black Sisters.

Rada Europy stwierdziła w styczniu, że pary muzułmańskie zawierające małżeństwa w Wielkiej Brytanii powinny być prawnie zobowiązane do cywilnego zarejestrowania związku przed lub w trakcie ceremonii islamskiej, a trudności uniemożliwiające muzułmańskim kobietom dostęp do wymiaru sprawiedliwości muszą zostać usunięte.