Poznań: zoo ratuje tygrysy, do miasta przyjeżdża cyrk

W Poznaniu od 2016 roku obowiązuje zakaz organizowania "objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt" - pisze portal epoznan.pl. Zakaz jednak dotyczy tylko terenów należących do miasta. Ten, na którym ma stanąć cyrk, jest prywatny.



Cyrk Korona na swojej stronie internetowej pisze, że jest "największym i najpopularniejszym klasycznym polskim cyrkiem ze zwierzętami", zapewniającym rozrywkę już od 20 lat, a jego program był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach sztuki cyrkowej.



"W ostatnich latach, wokół obecności zwierząt na cyrkowych arenach narosło wiele mitów i kontrowersji. Czujemy się profesjonalistami w opiece nad zwierzętami, dlatego nie unikamy tego tematu" - czytamy na stronie cyrku.



Pracownicy zapewniają, że zwierzęta są dla nich "partnerami, a nie poddanymi", a przygotowanie numeru to "trening, a nie tresura", prowadzony przy pomocy pozytywnych wzmocnień, a nie kar.



Cyrk Korona zapewnia, że pokazy oparte są na "naturalnych skłonnościach" poszczególnych gatunków, i "dlatego występy na scenie nie powodują u nich stresu" - czytamy. Każdy scenariusz programu jest zatwierdzany przez Głównego Lekarza Weterynarii, a warunki życia zwierząt kontrolowane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.



Te zapewnienia nie przekonują jednak obrońców praw zwierząt. Działacze organizacji VIVA Akcja dla Zwierząt twierdzą, że cyrkowe zwierzęta są przetrzymywane w ciasnych klatkach, opuszczając je tylko na czas tresury i występu. Są przewożone z miasta do miasta, co trudno nazwać komfortowymi warunkami bytowania, a co powoduje choroby nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.



VIVA Akcja dla Zwierząt zapowiada protesty. Są zaplanowane na sobotę 2 listopada od godziny 15 i w niedzielę 3 listopada od 12 przy przystanku tramwajowym Szwedzka.



Właściciele terenu, na którym stanie namiot Cyrku Korona, zapewnili portal epoznan.pl, że miejsce zostało wynajęte tylko pod warunkiem, że w występach cyrku nie biorą udziału dzikie zwierzęta. W pokazach mają wystąpić tylko psy rasy border collie.



- Nie chcemy, by nasz obiekt wiązał się z negatywnymi emocjami i dlatego jest to ostatni raz, gdy wynajmujemy teren cyrkowi - powiedział Jakub Jarczewski z Metro Properties.