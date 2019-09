Polacy polecą za ocean bez wiz już na święta?

Czytaj także: Spełniamy kryteria zniesienia wiz do USA

Już 30 września może nastąpić ogłoszenie oficjalnego zaproszenia dla naszego kraju do programu wizowego, gdyż w USA kończy się wtedy rok budżetowy. - Zarówno wśród amerykańskich i polskich polityków i dyplomatów jest pewność, że nic się już nie zmieni. Nikt nie przewiduje, że we wrześniu liczba odmów wizowych będzie tak wysoka, że nagle przestaniemy spełniać wymagania – powiedział rozmówca Onetu związany z jednym z amerykańskich think-tanków.

Przy okazji szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z prezydentem Donaldem Trumpem. Możliwe jest, że usłyszymy więcej szczegółów w sprawie Visa Waiver Program (programu bezwizowego). - Po zaproszeniu danego kraju do programu bezwizowego prowadzona będzie procedura administracyjna, po zakończeniu której wizy przestaną obowiązywać. Zazwyczaj trwa to 3-5 miesięcy, przypadek każdego kraju jest jednak inny – poinformowała ambasada USA.

Z medialnych doniesień wynika, że przystąpienie Polski do programu ruchu bezwizowego miał ogłosić Donald Trump w trakcie wizyty w Polsce podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA w Warszawie w ostatniej chwili odwołał jednak swoją wizytę, a wiceprezydent Mike Pence, który go zastępował, nie wypowiadał się w tej sprawie.

Jeśli Polska przystąpi do Visa Waiver Program, jej obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy. USA rozumiane są jako 50 stanów oraz Portoryko oraz Wyspy Dziewicze.

Do USA nie będą mogli wybrać się jednak Polacy, którzy podróżowali do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu po 1 marca 2011 roku. Wyjątkiem są tu podróże w celach dyplomatycznych bądź wojskowych w służbie państwa objętego programem bezwizowym. Do Stanów Zjednoczonych wstępu nie będą mieli także ci Polacy, którzy są jednocześnie obywatelami Korei Północnej, Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii.

Aby polecieć do USA Polacy nie będą już musieli umawiać się na spotkanie z konsulem, wystarczy im rejestracja przed wylotem lub rejsem statkiem do USA w elektronicznym systemie ESTA. Nie będziemy płacić również 160 dolarów za przystąpienie do procedury wizowej. Kwota ta spadnie o co najmniej połowę.

Przystąpienie do Visa Waiver Program nie oznacza jednak, że każdy Polak na pewno wjedzie na terytorium USA. Każdorazowo decyzję podejmie oficer służby imigracyjnej USA na lotnisku lub w porcie podczas kontroli paszportów. Wbity przez niego stempel w paszporcie daje prawo wjazdu do tego kraju. Oficer może odesłać do Polski każdą osobę, która wzbudzi jego podejrzenia.

Objęcie kraju programem nie jest nieodwołalne. Wciąż obowiązuje reguła nieprzekraczania 3 proc. odmów prawa wjazdu. Łamanie prawa przez obywateli może skutkować także wyrzuceniem kraju z listy państw objętych programem bezwizowym.