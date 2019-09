Toruń: Czterolatek wypadł z jedenastego piętra. Przeżył

Do wypadku doszło ok. godz. 17 w bloku przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Jak podała policja, czteroletni chłopiec wypadł z okna na trawnik pod blokiem. Według policji, w chwili wypadku dziecko było samo w mieszkaniu, ponieważ jego matka wyszła, by wyrzucić śmieci. Być może chłopczyk wypadł, gdy z okna próbował zobaczyć mamę.

