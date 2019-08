Agentka ochrony zwolniona za żart z pasażera. "Jesteś brzydki"

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitorujące port lotniczy. Na wideo, które zostało opublikowane w sieci widać, jednego z podróżnych, Neala Strassnera, przechodzącego odprawę na lotnisku. Gdy zbliżył się on do bramki, agentka ochrony sięgnęła po kawałek papieru. Okazało się, że na zapisanej przez pracownicę lotniska karteczce widniał napis: "Jesteś brzydki". - Cały czas podróżuję i jeszcze nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło - powiedział Strassner, który zdecydował zgłosić sprawę do jej przełożonych. Władzem portu lotniczego niemal natychmiast zwolniły kobietę z pracy.

