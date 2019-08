Sondaż: Czy Polacy chcieliby przenosin żołnierzy USA z Niemiec do Polski?

O możliwym przeniesieniu wojsk USA z Niemiec do Polski pisała też na Twitterze ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. "Polska wywiązuje się z obowiązku przeznaczania 2% PKB na wydatki obronne. Niemcy nie. Chcielibyśmy, aby wojska amerykańskie przyjechały do Polski" - podkreśliła. Ten wpis, umieszczony na profilu ambasady USA w języku angielskim, został podany dalej przez prezydenta Donalda Trumpa.

A co o możliwości przeniesienia żołnierzy USA z Niemiec do Polski sądzą Polacy?

- Częściej ten pomysł popierają mężczyźni (51%), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (62%) oraz ankietowani z miast 20-99 tys. mieszkańców (47%). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek osób, które popierają ten pomysł – z 50% wśród osób do 24 lat, do 36% w grupie powyżej 50 lat - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research. W tej ostatniej grupie wiekowej liczba przeciwników przeniesienia żołnierzy USA z Niemiec do Polski jest większa niż zwolenników takiego rozwiązania (36% do 44%).