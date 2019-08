Nie żyje założyciel Biedronki Elisio Soares dos Santos

Rzeczniczka rodziny poinformowała, że Elisio Soares dos Santos zmarł wczoraj po długiej walce z nowotworem.

Soares dos Santos kierował Jeronimo Martins od 1968 do 2013 roku. Przekształcił to, co zaczynało się od małego sklepu w Lizbonie, gdzie sprzedawano kukurydzę i wino, w największego operatora sieci supermarketów w Portugalii i Polsce.

Rodzinny biznes przekazał w 2013 roku swojemu synowi Pedro. Gdy kierował Jeronimo Martins doprowadził do rozwoju sieci sklepów Pingo Doce w Portugalii i sieci dyskontów Biedronka w Polsce.