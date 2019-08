Włochy: Rodząca kobieta pojechała do szpitala autobusem bez biletu. Mandat 71 euro

28-latka wsiadła do autobusu jadącego do szpitala po tym, gdy poczuła na ulicy, że zaczęła rodzić. Włoska gazeta "La Repubblica" poinformowała, że kontrolerzy biletów ukarali kobietę mandatem i zostawili ją, by na izbę przyjęć udała się piechotą.



