Owsiak na zakończenie festiwalu: Nie cofnę się, gdyż Polska się stacza

- Wracamy do rzeczywistości, a ona rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna - powiedział. - I od******lcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może k***a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach - dodał.

- Czemu nie karzecie polityków, którzy zap******ają samolotami za moje k***a pieniądze? - zwrócił się do uczestników festiwalu. - Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy k***a ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy k***a do nas macie? - kontynuował.

- Możecie mnie zabić na tej barykadzie. Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, gdyż Polska się stacza. Nie możecie uszanować powstańców warszawskich i składacie wieniec pod przypadkową tablicą – mówił Owsiak ze sceny.

