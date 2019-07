Scheuring-Wielgus o zamieszkach w Białymstoku: Brak edukacji

- Ci ludzie, którzy w większej liczbie pojawili się jako przeciwnicy Marszu Równości, gdzieś się wychowali i gdyby władza reagowała wcześniej na rodzenie się takich zjawisk i środowisk, to nie mielibyśmy tego, co się wydarzyło w Białymstoku - stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus w programie "Onet Rano" . - To nie jest efekt rządów PiS, tylko efekt milczenia, przyzwolenia i niereagowania przez wiele lat - powiedziała.

Posłanka partii Teraz! wypowiedziała się również między innnymi na temat koalicji lewicy do zbliżających się wyborów parlamentarnych. - Strasznie kibicuję Biedroniowi, Czarzastemu, Zandbergowi i wszystkim środowiskom lewicowym, aby w końcu ta lewica pojawiła się w Sejmie zaznaczyła. - Mamy bardzo ciekawą sytuację. Jest teraz szansa, ja tak uważam, na to, aby wygrać z PiS-em. Każdy wyborca będzie miał możliwość zagłosowania nie przeciw komuś, ale zgodnie ze swoimi poglądami. Ja na pewno będę głosowała za zjednoczoną lewicą – dodała. - Wybory do europarlamentu ewidentnie pokazały, że zjednoczenie od Sasa do Lasa nie jest dobre (…) Jeżeli zjednoczona lewica rzeczywiście pokaże siłę i będzie szła tym torem, który zapowiedziała na swojej konferencji, to uważam, że gros ludzi na nich zagłosuje. Nawet uważam, że mają szansę zdobyć dwucyfrowy wynik – zaznaczyła.

Jak powiedziała Scheuring-Wielgus, „we wrześniu zamierza nagłośnić romans władzy z Kościołem”. - Od wielu tygodni przygotowuję z moim zespołem projekt, w którym chcę pokazać finanse Kościoła. To nie jest tak, że Kościół dostaje tylko pieniądze na Fundusz Kościelny i lekcje religii - powiedziała. - Kościół dostaje bardzo dużo pieniędzy. I to wszystko jest z naszych podatków. Na przykład kapelani są we wszystkich ministerstwach, księża mają mnóstwo przywilejów i ulg podatkowych. To wszystko będę chciała pokazać - podkreśliła. Jak dodała, “to nie jest tak, że Kościół nie ma na zadośćuczynienia dla ofiar pedofilii”. Informacje posłanka czerpie z instytucji. - Tak jak w przypadku mapy pedofilii, chcę pokazać pełen obraz, ludzie muszą zobaczyć liczby - tłumaczyła. - Trzeba też zacząć mówić o powiązaniach Kościoła z biznesem - stwierdziła. Posłanka jako przykład podała sprawę księdza Andrzeja Dymera, który wielokrotnie był oskarżany o molestowanie. - Sprawy zostały umorzone, ale trzeba do tego wrócić - podkreśliła i dodała, że ksiądz Dymer ma "układy z władzą obecną i władzą przed PiS, ma też mnóstwo majątku”. - Ks. Dymer jest takim Jankowskim ze Szczecina - oceniła.