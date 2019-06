Poseł PiS chce, by wojska chemiczne pomogły z komarami

Michał Cieślak, świętokrzyski poseł z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że pododdziały chemiczne wojska mogłyby wspomóc mieszkańców województwa w walce z komarami.

W związku z plagą komarów w województwie świętokrzyskim poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Cieślak zaapelował do wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek o wykonanie oprysków. Zdaniem polityka, powinno się do tego wykorzystać samoloty, które są przystosowane do oprysków lasów. Cieślak nie wyklucza również, że złoży wniosek o pomoc pododdziałów chemicznych wojska. Jak podkreślił, nawet powodzie, jakie miały miejsce w latach 1997, 2001 i 2010, nie doprowadziły do powstania tak wielkiej populacji komarów, z jaką obecnie mamy do czynienia. - Masowe wystąpienie owadów na terenach podtopionych uniemożliwia mieszkańcom prowadzenie podstawowych czynności gospodarskich i bytowych. Ponadto komary mogą roznosić choroby i wirusy - powiedział Michał Cieślak w rozmowie z portalem echodnia.eu.

Czytaj także: Chcesz pozbyć się komarów? Słuchaj dubstepu

Poniżej dalsza część artykułu

Komary nie są jednak problem jedynie w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy innych regionów również skarżą się, że w tym roku jest ich wyjątkowo dużo.

Pogoda w Polsce sprzyja niestety namnażaniu się tych owadów.