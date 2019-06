Rozkładowe pociągi ominą Kostrzyn w czasie Pol’and’Rock Festival?

Po tym, jak spółka Przewozy Regionalne zrezygnowała z uruchomienia pociągów specjalnych, tradycyjnie dowożących do Kostrzyna nad Odrą na festiwal Pol’and’Rock, plan rozkładu jazdy przewidujący ominięcie przygranicznej stacji opracowuje PKP Intercity - informuje portal Rynek Kolejowy.

Organizatorzy festiwalu zwrócili się do spółki Przewozy Regionalne z pytaniem o dodatkowe pociągi, które miałyby dowozić osoby na Pol’and’Rock Festival. Przedstawiciele spółki przekazali odpowiedź po ponad miesiącu. Spółka przekazała, że nie planuje w w tym roku uruchamiać specjalnych pociągów. Z wyliczeń organizatorów festiwalu spółka "uszczupli przychód w tym roku o około 7 mln złotych".

We wtorek portal rynek-kolejowy.pl poinformował, że dotarł do pisma, które zastępca dyrektora biura PKP Intercity rozesłał do pracowników PKP IC oraz PKP PLK. W piśmie zwraca się o opracowanie "przymiarek" do zmian tras 18 pociągów, jadących przez Kostrzyn w czasie trwania Pol'And'Rock Festival.

Jak twierdzi portal, pociągi miałyby omijać Kostrzyn - głównie przez Piłę oraz Krzyż - lub kursować na skróconej trasie. Zmiany miałyby obowiązywać na przełomie lipca i sierpnia. Festiwal Pol’and’Rock, czyli dawny Woodstock, w tym roku został zaplanowany na 1-3 sierpnia.

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Należy też pamiętać, że nowy, wakacyjny rozkład jazdy już obowiązuje. W tej chwili PKP Intercity analizuje w jaki sposób decyzja Przewozów Regionalnych, o rezygnacji z uruchomienia pociągów specjalnych na to wydarzenie, może wpłynąć na bezpieczną i sprawną realizację połączeń zaplanowanych przez PKP Intercity. Obecnie rozważane są różne scenariusze, a o podjętych decyzjach w tej sprawie będziemy informować - powiedziała w rozmowie z portalem Katarzyna Grzduk, rzeczniczka PKP Intercity.

Według Rynku Kolejowego, w sprawie realizacji przewozów rozkładowych PKP Intercity do Kostrzyna w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Ministerstwem Infrastruktury. "Przewoźnik zdaje się nie mieć wątpliwości, że przy braku specjalnych pociągów zwykła obsługa przystanku Kostrzyn podczas festiwalu nie będzie możliwa" - podkreśla portal.