Himalaje: Z helikoptera zauważono ciała wspinaczy

W ubiegłym tygodniu zaginęło ośmiu himalaistów, którzy wspinali się w rejonie szczytu Nanda Devi East (7434 m). W skład wyprawy wchodzili wspinacze z Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Alarm w sprawie zaginięcia himalaistów wszczęto, kiedy nie wrócili do bazy. W akcję ratunkową zaangażowano wówczas dwa helikoptery, drony oraz ratowników. Ze względu na bardzo złe warunki pogodowe, poszukiwania były utrudnione.

Aerial search teams have spotted what they believe to be five bodies and bags where eight climbers went missing in the Indian #Himalayas.https://t.co/CvbfgrYBYc#NandaDevi #missingclimbers #himalayantragedy