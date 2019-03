Papugi uzależniły się od opium. "Nie da się ich odstraszyć"

Okolice miejscowości Neemuch w stanie Madhya Pradesh w Indiach znane są z uprawy maku na opium. Jak informuje BBC, od pewnego czasu rolnicy z tego regionu zmagają się z poważnymi problemami. Uprawy są regularnie niszczone przez papugi, które uzależniły się od opium. Choć rolnicy starają się pilnować pól, nie radzą sobie z tym, gdyż ptaki przylatują nawet kilkadziesiąt razy dziennie.

– Próbowaliśmy robić hałas, nawet użyliśmy petard, ale nic nie pomogło – powiedział jeden z rolników. - Jedna makówka to około 20-25 gramów opium. Duże grupy papug żywią się tymi roślinami 30-40 razy dziennie. Niektóre z nich nawet urywają makówki i z nimi odlatują. To ma duży wpływ na nasze możliwości produkcyjne. Uzależnione od opium papugi sieją spustoszenie – dodał. Zaznaczył także, że nikt nie słucha poszkodowanych rolników. - Kto zrekompensuje nasze straty? - zaznaczył.

Doktor Chundawat, specjalista od opium w Horticulture College w Mandsaur, powiedział w rozmowie z „The Daily Mail”, że opium „zapewnia ptakom natychmiastową energię i działa podobnie jak herbata lub kawa dla człowieka”.

Neemuch: Opium farmers complain that the parrots in the area have been destroying their crops;a farmer says,"we beat drums & burst firecrackers to scare them away. We keep a watch on them in night as well. Don't know if they've got addicted to it or something else".#MadhyaPradesh pic.twitter.com/Z3G4Z3oxWF