Sześć lat walczył o adopcję psa-partnera z Afganistanu

Steenbeke służył w Afganistanie przez rok. Był tam przewodnikiem suczki owczarka belgijskiego, Tess, wyszkolonej w wykrywaniu ładunków wybuchowych. Przez ten czas żołnierz i jego pies byli praktycznie nierozłączni.

Gdy w 2013 roku kończył służbę, Steenbeke dostał zaledwie kilka minut, aby pożegnać się z psim partnerem.

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych weteran z Indiany rozpoczął starania o adopcję suczki, która tymczasem trafiła do służby w Gwardii Narodowej stanu Connecticut.

Ponieważ Steenbeke odbijał się od drzwi wszystkich instytucji, które mogłyby pomóc w adopcji Tess, do akcji włączyła się jego żona, Stephani.

Zwróciła się o pomoc do kongresmenki z Connecticut, Jackie Walorski.

"Rok temu dostałam od żony weterana niezwykły list z prośbą o pomoc" - napisała na Twitterze Walorski. "Dziś wraz z Joem Steenbeke'em świętuję jego ostateczne połączenie z Tess, psem, który służył z nim w Afganistanie".

Last year, I got a remarkable letter from a veteran’s wife asking for help. Today I celebrated with them after Joe Steenbeke was finally reunited with Tess, the bomb-sniffing dog he served with in Afghanistan. pic.twitter.com/zVooBMdoyv