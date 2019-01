Kołysanie poprawia jakość snu

Nowe badania, potwierdzają korzyści płynące z kołysania podczas snu. Prowadzi ono nie tylko do poprawy jakości snu, ale także wzmacnia konsolidację pamięci.

Każdy kto usypiał małe dziecko wie, że podczas kołysania, czy to na rękach, czy w wózku, albo w hamaku, usypia szybciej. Nowe badania opisane w magazynie Current Biology potwierdzają tą znaną od dawna obserwację. Kołysanie prowadzi nie tylko do lepszego snu, ale także wzmacnia konsolidację pamięci. Konsolidacja jest procesem, który porządkuje naszą pamięć. Analizuje on i porządkuje informacje w pamięci krótkotrwałej, a następnie zapisuje w pamięci długotrwałej.

W nowym badaniu, prowadzonym przez Laurence Bayer i Sophie Schwartz z Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii, naukowcy chcieli zbadać wpływ kołysania na sen i związane z nim fale mózgowe przez całą noc.

„Dobry sen oznacza szybkie zasypianie, a następnie spanie przez całą noc”, mówi Laurence. Wszyscy wolontariusze biorący udział w badaniu szybciej zasypiali, a w trakcie snu mieli dłuższe okresy snu głębokiego. Sen przebiegał też łagodniej, z krótszymi okresami niepokoju.

W następnym etapie badacze chcieli wiedzieć, jak ten lepszy sen wpływa na pamięć. Testy pamięci prowadzone wieczorem i rano, wypadły znacznie korzystniej po nocy spędzonej w hamaku. Dalsze badania wykazały, że kołysanie pomaga zsynchronizować aktywność neuronów, które odgrywają ważną rolę zarówno we śnie, jak i w procesie konsolidacji pamięci.

Naukowcy podejrzewają, że skutki kołysania się podczas snu są związane z rytmiczną stymulacją układu przedsionkowego, systemu sensorycznego, który przyczynia się do poczucia równowagi i orientacji przestrzennej.

Ciekawe, czy specjaliści wzięli pod uwagę, że sen w hamaku kojarzy nam się z wakacjami, słońcem i leniuchowaniem. Przecież wówczas też lepiej śpimy niż zaprzęgnięci w kieracie obowiązków zawodowych i domowych.