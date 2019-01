Saudyjka zabarykadowała się na lotnisku w Bangkoku. "Boi się o życie"

Tajlandzcy urzędnicy zapewnili, że 18-letnia Rahaf Mohammed al-Qunun, która zabarykadowała się na lotnisku w Bangkoku, nie zostanie deportowana do Arabii Saudyjskiej.

Jak informuje „The Guardian”, kobieta twierdzi, że uciekła od swojej rodziny, gdyż bała się o swoje bezpieczeństwo.

Poniżej dalsza część artykułu

Tajlandzcy urzędnicy imigracyjni próbowali w poniedziałek zmusić 18-latkę, aby weszła do samolotu lecącego do Kuwejtu, gdzie na wakacjach przebywa jej rodzina z Arabii Saudyjskiej. Kobieta jednak odmówiła i zabarykadowała się w pokoju hotelowym na lotnisku w Bangkoku.

Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych kilka wpisów, w których apelowała o pomoc oraz nagranie, na którym widać zamknięte na zasuwę drzwi i podstawione pod klamkę krzesło.

- Moi bracia i rodzina oraz wysłannicy ambasady saudyjskiej będą na mnie czekać w Kuwejcie -powiedziała w rozmowie z agencją Reutera. - Moje życie jest w niebezpieczeństwie, a moi bliscy są w stanie posunąć się do zabicia mnie za najbardziej trywialne rzeczy - dodała.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa kobiety wyraziły organizacje praw człowieka, w tym Human Rights Watch.

Rahaf Mohammed al-Qunun podróżowała do Tajlandii. Miała nadzieję, że uda jej się polecieć do Australii, gdzie chciała ubiegać się o azyl.

W opublikowanych na Twitterze nagraniach i wywiadzie z agencją Reutera 18-latka powiedziała, że nie opuści swojego pokoju hotelowego dopóki nie spotka się z nią przedstawiciel ONZ ds. Uchodźców.

Szefowa działu komunikacji w agencji, która zajmuje się uchodźcami, Melissa Felming, poinformowała później, że w Bangkoku z kobietą spotyka się jej.

- Jeśli ona nie chce wrócić, nie będziemy jej zmuszać - powiedział tajlandzki urzędnik imigracyjny Surachate Hakparn. Dodał również, że kobieta spotka się z Wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców.

Wcześniej 18-latka informowała, że jej "opiekun" zgłosił, że wyjechała bez pozwolenia i nakazał odesłanie jej do Arabii. Rahaf Mohammed Alkunun pisała na Twitterze, że tajlandzkie służby kłamią, jakoby nie miała wizy do Australii.

I wil still here until UN helps me https://t.co/HUFiSodcFC — Rahaf Mohammed ??? ???? ?????? (@rahaf84427714) 7 stycznia 2019

Official from @KuwaitAirways is at Rahaf’s door but she’s refusing to leave #SaveRahaf pic.twitter.com/TcRf3p7Dys — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) 7 stycznia 2019

Breaking: The Thai authorities have granted UNHCR, @Refugees access to Rahaf Mohammed Alqunun at Bangkok airport to assess her need for international refugee protection and find an immediate solution for her situation. — Melissa Fleming (@melissarfleming) 7 stycznia 2019

Saudi news said I was living in Kuwait, but that’s wrong I live in Saudi Arabia and this is the proof

My Saudi university card (Ha’il university) pic.twitter.com/RO9VBbz63w — Rahaf Mohammed ??? ???? ?????? (@rahaf84427714) 7 stycznia 2019