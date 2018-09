Tysiące Polaków wyłudzało zasiłki dla bezrobotnych w Holandii

Polacy, którzy przyjeżdżali do Holandii w celach zarobkowych, wyłudzali zasiłki dla bezrobotnych. W procederze pomagali pośrednicy.

Holenderskie media informują, że setki nieuprawnionych obywateli Polski pobierało zasiłki dla bezrobotnych.

Niezbędne formalności ułatwiało załatwić nawet 150 pośredników, którzy pomagali pracownikom ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, gdy ci przebywali na wakacjach w Polsce.

Osoby, które pracowały przez co najmniej 26 tygodni, mają prawo do otrzymania trzymiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych w przypadku utraty zatrudnienia.

Aby otrzymać pomoc finansową, muszą przebywać na terenie Holandii i aktywnie szukać nowej pracy. Polacy zgłaszali się do pośredników, którzy zajmowali się przygotowywaniem fałszywych podań o pracę i fałszywych zaświadczeń o zamieszkaniu.

Urzędnicy mieli być świadomi całego procederu już w 2012 roku, jednak nic w tej sprawie nie zrobiono.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 30 proc. osób, które korzystały z usług pośredników, nie przebywały w tym czasie na terenie Holandii.

Z usług takich agencji korzystało ponad 9 tysięcy Polaków, co oznacza, że nielegalnie zasiłki wyłudzało ponad 3 tysiące osób.

Do tej pory tylko dwie osoby stanęły w tej sprawie przed sądem. To pracownicy agencji w mieście Tilburg. 315 klientów ich agencji otrzymało nakaz zwrotu otrzymanych pieniędzy.

W 2017 r. w Holandii zarejestrowano około 160 000 obywateli Polski, co oznacza szóstą co do wielkości grupę migrantów w kraju. Dodatkowo około 90 tysięcy Polaków przyjeżdża do Holandii, aby wykonywać prace sezonowe.

Polacy zarabiają w Holandii średnio o jedną trzecią mniej niż Holendrzy, a 17 proc. obywateli naszego kraju żyje w ubóstwie. Zaledwie 1,8 proc. pobiera świadczenia socjalne, co jest niższym wynikiem od całej populacji Holandii (2,6%).