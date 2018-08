Powstało piwo dla chorych po chemioterapii

Czesi wpadli na pomysł, który może pomóc powrócić do normalnego życia po walce z nowotworem.

Szefowa organizacji Mamma Help, która od lat pomaga kobietom chorującym na raka piersi, Jana Drexlerowa, dobrze wie, z czym wiąże się przyjmowanie chemioterapii. Ze względu na to, że zdawała sobie sprawę, jak bardzo po lekach zmienia się zmysł smaku, postanowiła stworzyć jedyne piwo na świecie, które zaleca się po chemioterapii. Jak informuje Radio Zet, zamiast alkoholu w składzie piwa znaleźć można witaminy z grupy B i minerały. Jest także nieco słodsze niż klasyczne piwo.

Nad składem i smakiem napoju Drexlerowa współpracowała z Terezą Sverakovą, która również chorowała na raka.

Piwo Mamma Beer ma uniwersalny smak, w związku z czym może smakować także zdrowym osobom.

Pierwsze butelki napoju trafiły już na czeskie oddziały onkologiczne. Prawdopodobnie kupić je będzie można także w aptece - podaje Radio Zet.

Beer to counter the impact of chemotherapy

Mamma beer is a beer created by Mamma HELP organization and Y & R Prague agency. This is a non-alcoholic, nutrient-fortified beer that has been created to address the chemotherapy side effects. pic.twitter.com/Opx4mxnwP3