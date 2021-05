Wójcik: Pięknie się różnimy z naszymi przyjaciółmi z PiS

Podtrzymał opinię wyrażaną przez SP, że Fundusz Odbudowy ograniczy suwerenność Polski, co było głównym powodem braku poparcia dla ratyfikacji.

Wójcik nie odpowiedział na pytanie, czy w 2003 roku głosował za przystapieniem Polski do UE.

Podkreślił, że że nie mówi, iż jest przeciwny udziałowi Polski w strukturach Unii Europejskiej, ale ocenił, że UE "zmienia się dramatycznie", on zaś nie chce takiej Unii, która "będzie nam próbowała narzucić adopcję dzieci przez małżeństwa homoseksualne".

Wczoraj podczas wystąpienia w Sejmie premier Morawiecki mówił, że przyjęcie Funduszu Odbudowy nie oznacza uwspólnotowienia długu, co było często podnoszonym przez SP argumentem przeciwko przyjęciu FO. Czy to oznacza, że premier skłamał?

- Nie chciałbym, żeby był taki ton naszej rozmowy, że podważam zdanie któregokolwiek z członków rządu. Wyrażam swoje wątpliwości - oznajmił polityk Solidarnej Polski.

Wójcik zapewnił, że mimo odmiennych poglądów Solidarnej Polski na Fundusz Odbudowy i jej głosowanie wbrew dyscyplinie partyjnej, ostatnie 6 lat pokazało, że "Zjednoczona Prawica jest sprawną machiną" i będzie rządzić do końca kadencji i jeszcze co najmniej 4 kolejne lata, sądząc po tym co dzieje się po stronie opozycji.

- Pięknie się różnimy z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości. I będziemy rządzić dalej, bo się szanujemy, szanujemy swój punkt widzenia- zapewnił polityk.