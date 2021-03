Michał Woś: Wczoraj odbyło się spotkanie Kaczyńskiego z Ziobrą

- Nasi słuchacze są osobami świadomymi politycznie, wiedzą, że jest to stara zagrywka, że się jakiegoś posła z tylnych ław wysyła do mówienia ostrych rzeczy - tak Woś skomentował słowa wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, który zapowiadał, że Solidarna Polska "dostanie po łapie" za to, że w Sejmie zagłosowała z opozycją ws. wniosku o przedstawienie przez wicepremiera Piotra Glińskiego informacji ws. procedury wypłat świadczeń w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

- Dziwię się, że pan marszałek przyjął taką rolę. Spuszczamy na to zasłonę milczenia. Nam chodzi o program, o wartości - dodał.

- Stanowiska, personalia są wtórne. Naprawdę chodzi o najwyższe wartości - mówił Woś komentując odwołanie, wbrew stanowisku Solidarnej Polski, wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego.