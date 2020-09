Zbigniew Ziobro dziękuje PiS. "Możemy dużo zrobić dla Polski"

W czwartek po posiedzeniu klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że projekt zostanie wycofany. - W tej sytuacji go wycofamy, ponieważ widzicie państwo, jak wyglądają głosowania. Wrócimy do tego z pewnością - mówił.

Przekazał również, że zawieszono negocjacje z koalicjantami dotyczące rekonstrukcji rządu. - Jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście do nich będzie można wrócić - wyjaśnił.

Wieczorem Zbigniew Ziobro podziękował PiS za rezygnację z projektu zakładającego bezkarność urzędników. "Równość wobec prawa to kluczowa wartość dla naszego obozu" - przekazał lider Solidarnej Polski.

"Jako Zjednoczona Prawica mamy odważny plan reform państwa, wierzę, że z tak obranej drogi nie zejdziemy. Wiele nas łączy, możemy dużo zrobić dla Polski" - dodał.