Anna-Maria Żukowska o lotach Kuchcińskiego: To nie są samoloty PiS

- (Marszałek) skłamał, skłamała Kancelaria (Sejmu) mówiąc, że takich przelotów nie było - zwróciła uwagę rzecznik SLD. - Okazało się jednak, że było ich i to całkiem sporo - dodała wskazując, że "osoby, które próbowały dociec liczby lotów" ustaliły, że było ich ponad 100.

- I to nie tylko marszałka z rodziną, ale też rodziny bez marszałka - zaznaczyła.

- To jest traktowanie państwa jak folwarku, którego kazdy element nalezy do własciciela, można z niego korzystać do woli, a tym właścicielem jest PiS - mówiła polityk SLD.

Żukowska mówiła też, że rządowe samoloty "jako żywo nie są prywatnymi samolotami polityków PiS". - To są samoloty nas wszystkich, należące do państwa - dodała. Zaznaczyła też, że przelot rządowym samolotem "kosztuje znacznie więcej niż lot zwykłego samolotu".

- To jest kuriozalne tyle razy dać popis korzystania z państwa jak ze swojego - podsumowała.

Zdaniem Żukowskiej marszałek Kuchciński powinien "zwrócić pełne koszty" lotów jego rodziny rządowymi samolotami. - Bo jeżeli zostały poniesione, to żadna dymisja nie zmieni tego, że te pieniądze z budżetu poszły i zapłaciliśmy za to wszyscy - podkreśliła.

Czy sprawa Kuchcińskiego może zagrozić notowaniom PiS? - To jest kolejny serial taki jeżeli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy. Myślę, że Polki i Polacy tego nie lubią. To może mieć wpływ wizerunkowy, na notowania PiS, bo to kolejny taki popis władzy, w której władza nie liczy się z niczym i czerpie z budżetu pieniądze niczym z prywatnego skarbca - stwierdziła rzecznik SLD.

- Większość polityków europejskich nie ma problemu z tym, aby przemieszczać się liniami rejsowymi, zwłaszcza jeśli to jest zwykła weekendowa podróż do domu - mówiła też Żukowska. - Akurat lot do Rzeszowa bardzo drogi nie jest - dodała.