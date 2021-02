Pamiątki po dowódcy "Zośki" w Muzeum Historii Polski

Jak informuje Muzeum Historii Polski Krzyż Harcerski oraz Order Virtuti Militari Ryszarda Białousa będą prezentowane w wątku Powstania Warszawskiego. Dowodził on jednostkami zgrupowania "Radosław" (batalionem „Zośka" oraz brygadą „Broda 53") w ciężkich walkach na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i podczas akcji przebicia do Śródmieścia. Krzyż harcerski nawiązuje do służby „Jerzego" w Szarych Szeregach. Odznaka ta towarzyszyła mu w jego działalności w konspiracji i walkach w Powstaniu.

Mundur service dress kapitana Ryszarda Białousa pochodzi z okresu służby w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, stacjonującej w polskiej strefie okupacyjnej na terenie pokonanych Niemiec. Białous trafił do niej po opuszczeniu oflagu, w którym uwięziono go po Powstaniu Warszawskim. Płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej z napisem: „TAK NAS POWRÓCISZ CUDEM NA OJCZYZNY ŁONO" Ryszard Białous wykonał w 1949 r., krótko po przybyciu do Argentyny. Zrobiona została z drzewa „rauli" - niezwykle twardego, w dotyku podobnego do polskiej dębiny. Jan Białous dostał ją od ojca, gdy wyjeżdżał w 1951 r. do oddalonej od miejsca zamieszkania o ponad 2 300 km szkoły podstawowej w prowincji Tucuman. Powojenne pamiątki po Ryszardzie Białousie eksponowane będą jako element opowieści o życiu polskiej emigracji.