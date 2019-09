Nie będzie badań seniorów. Bo wzrosną kolejki do lekarzy

Agencja zarzuciła stołecznemu programowi, że obejmuje także populacje bezobjawową. A to może skutkować, jak pisze prezes Agencji w opinii cytowanej przez RMF FM "nadwykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych".

Czytaj także: Gdy w październiku rezydenci i specjaliści ograniczą czas pracy, na oddziałach zostaną lekarze w wieku senioralnym.

"Przytoczone w projekcie rekomendacje dotyczące poszerzenia zakresu większości działań profilaktycznych" powinny być według Agencji skierowane wyłącznie do grup ryzyka, a program nie różnicuje dostępu do badań na podstawie stanu zdrowia.

Takie działania "mogą wręcz skutkować nad wykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych, co może przyczyniać się do pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ (zwiększenie kolejek do specjalistów) oraz negatywnie wpływać na pacjenta, powodując niepokój i dyskomfort związany z fałszywie pozytywnym wynikiem badań" - brzmi dosłowny cytat (pisownia oryginalna) z opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dr n. med. Roman Topór-Mądry, który tę funkcje pełni od listopada 2017 roku.