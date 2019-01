Kamil Zaradkiewicz pozwał Sąd Najwyższy. Izba dyscyplinarna: ma orzekać

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wydała postanowienie nakazujące dopuszczenie sędziego Kamila Zaradkiewicza do orzekania.

Przypomnijmy, iż Kamil Zaradkiewicz został wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniej był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego oraz dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zaradkiewicz znalazł się wśród grupy 27 nowowybranych sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę już po wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny tymczasowego zakazu wdrażania uchwał KRS. Prezesi izb SN zdecydowali, iż sędziowie ci nie będą mogli orzekać.

Kamil Zaradkiewicz złożył pozew do Izby Dyscyplinarnej SN o nakazanie dopuszczenia do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia procesowego.

W wydanym w środę komunikacie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Izby Dyscyplinarnej czytamy, iż częściowo uwzględniono wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na czas trwania postępowania powództwa Kamila Zaradkiewicza przeciwko Sądowi Najwyższemu (o nakazanie dopuszczenia do wykonania funkcji orzeczniczych sędziego) w ten sposób, że zobowiązano: Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej do wyznaczania powoda Kamila Michała Zaradkiewicza do składów orzekających (w tym, jako sędziego sprawozdawcę), przydzielenia powodowi asystenta sędziego; zobowiązano również Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, do zapewnienia przestrzegania przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej obowiązku wyznaczania do udziału w składach orzekających.

Postanowienie zostało zaskarżone w zastępstwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. - Do chwili obecnej zażalenie to nie zostało rozpoznane - podaje Jacek Wygoda.