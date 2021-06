Kredyty frankowe a sądowe zabezpieczenia : zawieszenie obowiązku spłacania rat na czas procesu lub odwlekanie sprawy z powodu epidemii

Warunkiem jego uzyskania jest „uprawdopodobnienie" zasadności roszczenia, np. o zapłatę, rozwiązanie umowy i rozliczenie itp. Interes ów zachodzi wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie w przyszłości, za rok czy trzy lata, wyroku, dlatego że pieniądze, czy to na koncie, czy z pensji, dłużnik może zużyć, czy zwyczajnie schować.

Roszczenie jest zaś uprawdopodobnione, jeżeli na pierwszy rzut oka jest znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza, że po głębszej analizie sąd dojdzie do innej oceny, zwłaszcza w końcowym wyroku. Z drugiej strony nie wystarczą same gołosłowne twierdzenia.