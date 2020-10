Obrońca Giertycha: Kaucja zostanie wpłacona

– Szpital z własnej inicjatywy zdecydował się wystąpić o badanie toksykologiczne na zewnątrz, do jakiegoś ośrodka poza krajem – taką wiadomość przekazał nam w poniedziałek mec. Jakub Wende, jeden z pełnomocników Romana Giertycha. Szpital nie chciał komentować tych informacji. – Nie mamy zgody pacjenta na informowanie o jego stanie zdrowia – ucina Piotr Gołaszewski, rzecznik Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie od czwartku przebywa Roman Giertych, po tym jak zasłabł podczas przeszukania przez CBA jego domu.

Czy Giertych sugeruje otrucie? – Ja tę informację usłyszałem od mojego klienta, z kolei on od lekarzy. Dlaczego podjęli taką decyzję, nie wiem – mówi mec. Wende.

Przypomnijmy: ze względu na stan zdrowia Giertycha prokuratura zrezygnowała z planu posłania go do aresztu, i zastosowała m.in. 5 mln zł poręczenia majątkowego oraz zawieszenie w czynnościach adwokata.

W sprawie nastąpił prawny galimatias. Obrońcy Giertycha, choć uważają, że ich klientowi nieskutecznie ogłoszono zarzuty, bo kiedy był „pozbawiony świadomości", to jednak chcą składać zażalenia. – Jeśli przyjmiemy, że mecenas Giertych nie ma statusu osoby podejrzanej, to nie można wobec niego stosować żadnych środków, także i kaucji – argumentuje mec. Biedulski.

Jednak skoro Giertych nie jest, według obrońców, podejrzanym, to dlaczego przygotowują zażalenie? – Postanowienie znajduje się w obrocie prawnym. Musimy je zaskarżyć, żeby poddać je kontroli sądu – tłumaczy.

Giertych ma do 30 października wpłacić kaucję (o ile sąd wcześniej nie uchyli decyzji prokuratury o nałożonych na niego środkach zapobiegawczych) – jeśli tego nie zrobi, prokuratura może po raz kolejny go zatrzymać i wnieść o areszt. – Kaucja zostanie wpłacona, nie będziemy dawali pretekstu do tego typu działań – zaznacza mec. Biedulski.