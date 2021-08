Zarzuty dla kierowcy autobusu. Odpowie za zabójstwo

O postawieniu takiego zarzutu poinformowała nas Monika Łata, z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Na razie nie wiadomo czy mężczyzna przyznał się do winy. – W tej chwili trwa jego przesłuchanie – mówi prok. Łata.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci i prokuratorzy wspierani przez strażaków oraz służby drogowe. Ruch w tym miejscu był zablokowany do godzin popołudniowych.

Na nagraniu świadka zdarzenia widać też, jak autobus rusza i uderza w 19-latkę, która próbowała rozdzielić awanturników i ciągnie ją pod kołami, aż do wysokości skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Stawową.

Na filmie widać także, jak uczestniczy zdarzenia próbują zatrzymać autobus. Niestety, bezskutecznie. Udaje się to dopiero policjantom, kilkaset metrów dalej w zajezdni autobusowej.

Jak wynika z ustaleń policji, kierowca autobusu był trzeźwy. W sobotę pobrano mu także krew do badań. Badania toksykologiczne mają wykazać, czy w organizmie mężczyzny nie było narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych.

Na te wyniki policja będzie musiała czekać do wtorku, a nawet środy. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca brał leki opioidowe i antydepresanty. Na potwierdzenie tej informacji trzeba jednak poczekać.

Wczorajsze zdarzenie poruszyło mieszkańców miasta. "W Katowicach doszło do strasznej tragedii. Pod kołami autobusu zginęła młoda, 19-letnia kobieta. Policja i prokuratura prowadzą czynności w tej sprawie. Rodzinie Zmarłej składam wyrazy głębokiego współczucia. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by pomóc wyjaśnić przyczyny tej tragedii" – napisał w mediach społecznościowych Marcin Krupa, prezydent Katowic.