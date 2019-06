Kolejne ofiary wody. Tragiczne statystyki

To nie jedyna ofiara wody w ostatnich dniach. Wczoraj w strzeżonym kąpielisku nad Jeziorem Nierzym niedaleko Gorzowa Wlkp. utopił się 23-latek.

Od początku czerwca jak podaje policja w Polsce utonęły 103 osoby. Nie ma dnia, by woda nie zbierała tragicznego żniwa. Najtragiczniejszym dniem była sobota 22 czerwca. Wówczas utonęło aż dziewięć osób. Te tragiczne statystyki przerażają, dlatego policja apeluje o zachowanie ostrożności nad wodą.

Z jej danych wynika, że najczęstszymi przyczynami utonięć są: brak umiejętności pływania, brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich, pływanie pod wpływem alkoholu czy w miejscach zabronionych, a także skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.