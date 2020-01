NIK: Wpisać piramidy finansowe do kodeksu karnego

Słynny GetBack oferujący obligacje, na których ok. 9 tys. osób straciło ponad 2,5 mld zł, wcześniej Amber Gold kuszący inwestycjami w złoto i oskubani z 850 mln zł, ale i mniej spektakularne oszustwa – wszystkie mają wspólny mianownik. Twórców piramid finansowych nie można traktować jak zwykłych oszustów, jest na nich potrzebny oddzielny paragraf.

Trzeba wpisać do kodeksu karnego szczególnego typu przestępstwo: oszustwo finansowe oparte na systemie typu piramida – wskazuje NIK we wnioskach pokontrolnych.

Zaprezentowany ostatnio raport Najwyższej Izby Kontroli zawiera ostrą krytykę instytucji państwowych, które nie ochroniły obywateli przed niezgodną z prawem działalnością spółki GetBack – ich działania były spóźnione, nieadekwatne do skali zagrożeń i nierzetelne.

Obecni „biznesmeni", którzy tworzą takie piramidy, naciągając tysiące osób, odpowiadają z tego samego przepisu co wszyscy oszuści, czyli z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

„Problem w tym, że do pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności karnej wymagane jest zgłoszenie się osób pokrzywdzonych, co ma miejsce najczęściej już u schyłku funkcjonowania piramidy finansowej lub po jej upadku, kiedy odzyskanie wpłaconych środków finansowych nie jest możliwe" – zauważa NIK.