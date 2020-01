Staniszkis: Kaczyński wycofa się z reformy sądownictwa. Widzę po twarzy

- Próba zreformowania sądów w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości to jeden z największych błędów lidera partii, Jarosława Kaczyńskiego - oceniła prof. Jadwiga Staniszkis. Zdaniem socjolog, prezes PiS „dostrzega, jak wiele złego zrobił i wycofa się z tej szkodliwej reformy”.

- Znam go od wielu lat, od czasów studenckich i widzę po jego twarzy, że próbuje to zrobić - tłumaczyła Staniszkis w rozmowie z „Faktem". Jej zdaniem „wydarzy się coś, co przywróci niezależność sądom". - Kaczyński chce zatrzymać złe zmiany, nie niszcząc przy tym swojego autorytetu i opinii o tych, którzy są wykonawcami zmian. To dla niego przełomowy moment - stwierdziła.

Według socjolog Jarosław Kaczyński „powinien przyznać: zrobiliśmy błąd, powiedzieć, że władza to nie jest koncentracja kontroli, ale niezależność sądów, trójpodział władzy”. - Szacunek dla demokracji wymaga zrobienia kroku do tyłu i powrotu do rządów prawa - zauważyła. Profesor Staniszkis uważa, że Kaczyński „to człowiek wybitny, ale głęboko nieszczęśliwy”. - Szkodzą mu traumatyczne przeżycia. Zmarnował swoje możliwości, mógł zrobić więcej dobrych rzeczy. Wpadł w pułapkę rozpaczy i próbuje się z niej wydobyć - oceniła. - Polityka jest dla niego wszystkim. Ale jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym i dostrzega negatywne skutki swojej władzy, szkodzenia innym. Chciałby to zmienić, nie rozbijając jednocześnie partii. Dlatego proszę go, by nie przenosił złych emocji do polityki - dodała socjolog.