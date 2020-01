Jarosław Gowin weźmie udział w obradach okrągłego stołu

Spotkanie jest inicjatywą Polskiej Akademii Nauk. – Spotkanie, co do którego panuje dzisiaj powszechny sceptycyzm, a które mnie wydaje się niezbędne, odbędzie się w Pałacu Staszica pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk – powiedział "Rzeczpospolitej" były minister i prezes PAN prof. Michał Kleiber.

Swój udział w spotkaniu zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. - Porozumienie w sprawie reformy sądów jest bardzo trudne, trzeba rozmawiać. Bardzo cieszę się z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, która zaprasza przedstawicieli różnych środowisk do otwartej debaty o sądownictwie. Przy tym stole na pewno zasiądzie minister nauki - mówił w rozmowie z Polsat News.

Gowin komentował także słowa prezydenta. - Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy - mówił Andrzej Duda.

- Pan prezydent wskazuje na to, że żaden sędzia nie może po pierwsze kwestionować konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, a po drugie co jest o wiele ważniejsze - żadnemu sędziemu nie wolno dopuszczać do takiej sytuacji, w której dziesiątki tysięcy wyroków w sprawach spadkowych, sprawach rozwodowych i innych zostaną uchylone - ocenił minister nauki.

- Mogę powiedzieć o tym, o co ja mam żal do środowiska sędziowskiego. Środowisko sędziowskie w żadnej kadencji nigdy nie wyszło z propozycją reformy wymiaru sprawiedliwości. Jedyne czego domagają się sędziowie to powrót do status quo sprzed 2016 r. To jest nieakceptowalne dla większości Polaków - dodał.