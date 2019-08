Komentarze po dymisji Piebiaka. "Ale co z Ziobro?"

"PiS powinno jutro założyć projekt ustawy o tym, że ministrowie nie powinni być hejterami, a Ministerstwo Sprawiedliwości siedzibą fabryki trolli. Vox populi, vox Dei" - żartował politolog Marek Migalski, który w październiku ma być kandydatem opozycji do Senatu. Nawiązał przy tym do afery z lotami Marka Kuchcińskiego, która zaowocowała projektem przepisów dotyczących lotów najważniejszych osób w państwie.

Były europoseł, minister pracy i cyfryzacji Michał Boni, również zaapelował o dymisję Ziobry. "Piebiak podaje się do dymisji, ale co z Ziobro, i co z reakcją szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - który powinien oskarżać Ministerstwo Sprawiedliwości o łamanie prawa, bo ochrona prywatności jest gwarantowana prawnie" - napisał na Twitterze.