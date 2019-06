Michał Wójcik: Jestem zdziwiony tym, co mówi Adam Bodnar

Policja, po brutalnym zabójstwie dziecka, zatrzymując Jakuba A. podejrzanego o tę zbrodnię zakuła go w tzw. kajdanki zespolone i prowadziła, niosąc niemal za wykręcone do tyłu ręce.

- Jestem zdziwiony tym, co mówi i mówił pan rzecznik Bodnar - skomentował w czwartek w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Policja działała na podstawie przepisów, zgodnie z przepisami. Mogła zastosować kajdanki zespolone. To było, jest i będzie - dodał.

- Policji powinniśmy dziękować za to, że szybko znalazła tę osobę, która – wszystko na to wskazuje – dopuściła się tej zbrodni, i prokuraturze - ocenił Wójcik.

Jakub A. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, znieważenie zwłok i podżeganie do udziału w zabójstwie. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Wiceminister poinformował też, że wszczęte zostało śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień przez cztery instytucje – sąd, policję, MOPS oraz kuratorów - w związku z tragiczną śmiercią dziewięciomiesięcznego dziecka w Olecku. - Jeżeli chodzi o resort sprawiedliwości, to dzisiaj mogę powiedzieć, że występujemy do rzecznika dyscyplinarnego, żeby rozważył wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, jak również do rzecznika zajmującego się kuratorami - mówił.

- Nie dysponujemy wszystkimi dokumentami, stąd rola rzecznika dyscyplinarnego, bo on ma wgląd do akt, my mamy wgląd m.in. do działań kuratorów. Wiem, że tam jest sytuacja, która budzi wątpliwości, czyli kurator społeczny a powinien być zawodowy. Z tych dokumentów wynika, że matka jeszcze w lutym, mówiła, że nie jest gotowa na przyjęcie dziecka. Na pewno w listopadzie ojciec dziecka powiedział „nie powinniśmy dostawać tego dziecka” - tłumaczył.