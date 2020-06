Lewica znów u władzy?

Repper zapowiada zmniejszenie ograniczeń dotyczących posiadania pojazdów, zwiększenie maksymalnego metrażu przysługującemu dorosłemu obywatelowi i więcej godzin z dostępem do bieżącej wody i prądu. – Konserwatywne podejście do problemu ograniczonych zasobów wyczerpało swoją legitymizację. Lewica zawsze była za wolnością. System opresyjnych ograniczeń nie tylko narusza te naturalne prawo, ale też daje czytelny sygnał naszym wrogom, że jako państwo nie potrafimy uporać się z bieżącymi wyzwaniami oraz zapewnić naszym obywatelom dobrobytu, na który zasługują – mówił Repper na ostatniej konwencji Sojuszu Demokratycznych Socjalistów (SDS). – Moim celem, do którego nigdy nie przestanę dążyć, jest dobro i prawda. Bo tylko wartości się liczą – podkreślał.