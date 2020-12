Jarosław Gwizdak: Jeszcze będzie przepięknie?

Niech wreszcie ktoś zacznie pisać dobre prawo!

Kończy się, zapewne nie tylko ku mojej uldze, 2020 rok. Działo się sporo. W branży szeroko pojętego prawa chyba najwięcej. Okazało się w tym roku, że prawo ma znaczenie, robi różnicę i nie jest martwą, abstrakcyjną literą. Czy to czas, aby je napisać na nowo? Nie znam się, to się wypowiem.

Od pandekty do pandemonium

Do słownika pojęć, zaczynających się na „pan" i mających znaczenie dla prawnika dopisujemy „pandemię". Zaraz za „pandektą" (prawo rzymskie się kłania) i przed „pandemonium". Pandemii w ujęciu polskim zdecydowanie bliżej do tego ostatniego. To było prawne pandemonium, dalekie od pandektowej spójności systemu. Jakiego zresztą systemu?

Czytaj także: Legislacja: koronawirus osłabił produkcję nowego prawa

Komentując w jednym z niedawnych artykułów coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość prawną Polski, prof. Ewa Łętowska powiedziała: „Złudzeniem jest to, że prawo stwarza rzeczywistość. Prawo współdziała z rzeczywistością i powi...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ