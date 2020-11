Marek Domagalski: Sędzia Tuleya bez immunitetu

Z drugiej strony uchylenie immunitetu jest normalnym narzędziem, a zastrzeżenia do umocowania sędziów Izby Dyscyplinarnej nie zmieniają faktu, że oni teraz orzekają w tych sprawach. Sędzia odpowiada przed prawem jak każdy inny, a stawianie zarzutów, tak jak każdemu człowiekowi, należy do prokuratury, niezależnie od tego, kto stoi na jej czele.

Słyszę, ale nawet przyjmując jakąś presję kierownictwa prokuratury w tej sprawie – co byłoby skandalem, ale na to chyba nie ma dowodów – to gdyby doszło do oskarżenia sędziego, jego sprawę rozpoznawać będą, jak rozumiem wylosowani, jego koledzy po fachu. I będzie miał szansę wykazać, że jest niewinny, czego mu życzę.