Karol Pachnik, Grzegorz Prigan: Sądy wciąż zbyt wolne

Za Wolne Sądy w Polsce odpowiada cała klasa polityczna od lewa do prawa, a także – a może przede wszystkim – sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy bronią jak niepodległości tradycyjnego papierowego sądownictwa przed elektronizacją. Ministrowie przychodzą i odchodzą, a sędziowie delegowani uprawiają swoją politykę tradycyjnej wygody, wbrew interesowi społecznemu. Dotkliwie to odczuwamy w czasach epidemii.

Nic tylko skopiować

Nie trzeba być wizjonerem, aby zauważyć, że stworzone rozwiązania idealnie nadają się do skopiowania do kulejącego systemu bezpłatnych porad prawnych i obsłużenia ludzi z najmniejszych wsi i miasteczek, którzy nie mają jak dojechać do punktu w starostwie powiatowym. Śmiemy twierdzić, że dzięki uprzejmości sołtysów bezpłatna pomoc prawna mogłaby dotrzeć nawet do miejsc, których nigdy nie dostrzeżono by z resortu sprawiedliwości. System pomocy online mógłby także przemodelować sposób udzielania pomocy na bardziej efektywny poprzez zgrupowanie po drugiej stronie pomocy adwokatów specjalistów z danej dziedziny, na co nie pozwala system stacjonarny. I tak, porad prawnych np. z prawa pracy udzielałby adwokat, który tymi sprawami zajmuje się na co dzień itd.