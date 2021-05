Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniach praw człowieka w Polsce

Rosną obszary naruszania praw człowieka w naszym państwie.

Kolejne komunikacje przeciwko Polsce poszerzają obszary, w których dochodzi do naruszeń praw człowieka w naszym kraju. Interesująca jest sprawa skrócenia kadencji prezesa Sądu Rejonowego w Miastku przez ministra sprawiedliwości po likwidacji sądu i przeniesieniu skarżącego do Sądu Rejonowego w Słupsku w 2012 r. (Kiełb przeciwko Polsce, skarga nr 28061/17). W ocenie skarżącego tego błędu nie naprawił Sąd Najwyższy, który, po czterech latach, wyrokami z 27 lipca 2016 r. (sygn. III KRS 92/13 I III KRS 57/15) uznał przeniesienie do Słupska za nieważne, a następnie uznał za zgodne z prawem powtórne przeniesienie skarżącego do sądu w Miastku pomimo nieprzywrócenia go na stanowisko prezesa. Ciekawa może być kwestia zastosowania art. 6 konwencji do niniejszej sprawy zwłaszcza w kontekście posiadania prawa o charakterze cywilnym.

Mały biznesmen groźny dla państwa

Na uwagę zasługuje również sprawa Sener przeciwko Polsce (skarga nr 53371/18) dotycząca ska...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ