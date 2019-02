Domagalski: Taśmy, druga strona biurokracji Google Maps

Nagrania Jarosława Kaczyńskiego rozmawiającego z austriackim deweloperem o rozliczeniu przygotowań do budowy wieżowca przy Srebrnej otworzyły gorący temat biznesowej otoczki partii. Ale też przypomniały odżywający co i rusz temat taśm oraz, co umyka szerszej analizie, rozrośniętej biurokracji.