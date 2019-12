Śpiewak: Tak zaczyna się faszyzm

Sąd uczepił się słówek i zrobił ze mnie kryminalistę – mówi Jan Śpiewak, miejski aktywista.

Czy „córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła kamienicę metodą na 118-latka"? Poniżej dalsza część artykułu

Przejęła w zarząd nieruchomość, przez ponad dwa lata pełniła funkcje właścicielskie i była kuratorem 118-latka.

Napisał pan na Twitterze, że przejęła kamienicę na Ochocie „na kuratora", za co został pan pozwany przez Bogumiłę Górnikowską. Podtrzymuje pan?

Tak. Była kuratorem osoby, która miała w dniu przejęcia przez nią nieruchomości 118 lat i była osobą, która pełniła funkcje właścicielskie przez ponad dwa lata, chociaż nie miała na to pełnomocnictwa ze strony sądu. Sąd jej do tego nie upoważnił, żeby pełniła funkcje zarządcze. I gdyby nie jej udział, nie doszłoby do tej reprywatyzacji, nie doszłoby do dramatu lokatorów. Jeden z lokatorów zeznał pod przysięgą, że z powodu tych podwyżek, tego stresu, tych napięć, które tam miały miejsce, doszło do czterech przedwczesnych zgonów. I sąd nie wziął pod uwagę kontekstu społecznego tej sprawy, czepiając się za to słówek. Dla mnie to sytuacja dość przerażająca. To nie tylko zły wyrok dla mnie, ale też zły wyrok dla aktywistów w całym kraju, dla ludzi, którzy krytykują władze publiczne, którzy ujawniają afery. Za moment będzie bardzo trudno cokolwiek złego powiedzieć o bogatych, możnych i wpływowych.

Mecenas wycofała się, kiedy dowiedziała się, kto jest osobą, której kuratorem została.

Nie. Powiedziałem, jak było. Biorę za to pełną odpowiedzialność i udowodniłem to przed sądem. Nie zrezygnowała. To, że ona tak mówi, nie znaczy, że to prawda. My to udowodniliśmy przed sądem.

A może pan tego nie udowodnił i został skazany?

Dlatego czuję się jak w „Procesie" Kafki. Bo nie udowodniono mi niczego poza tym, że może użyłem skrótu.

Użył pan skrótu myślowego?

Dobrze, może jest to skrót myślowy, ale bez przesady, to jest Twitter.

Pan został skazany za reprywatyzację czy za pomówienie?

Nie. Zostałem skazany za to, że pokazałem patologię reprywatyzacji i pokazałem, że córka bardzo ważnego urzędnika państwowego brała udział w bardzo nieetycznym procederze, mówiąc najdelikatniej.

Powiedział pan, że użył skrótu myślowego.

Użyłem skrótu myślowego przy „przejęła" nieruchomość. Tak się zaczyna faszyzm. Gdy uważamy, że sąd ma prawo interpretować i uznawać za winnego za jedno słówko, do którego dałem link. Za coś takiego można kogoś skazać karnie i to jest przestępstwo? Tak się zaczyna faszyzm. To jest patrzenie na przepisy i na słowa tak, żeby nie widzieć szerszego kontekstu ich znaczenia. To uniemożliwia jakąkolwiek debatę publiczną.

Pański wyrok jest polityczny?

Tak. To sygnał, że nie będzie żadnego rozliczenia z aferą reprywatyzacyjną. To sygnał, że ludzie, którzy się dorobili majątków, mogą spać bezpiecznie. Widzimy to nie tylko w moich sprawach o zniesławienie, których większość wygrywam.

Ile procesów ma pan o zniesławienie?

22.

Może nie panuje pan nad językiem?

A może jest tak, że coś jest nie tak z wymiarem sprawiedliwości, coś jest nie tak z bogatymi, możnymi w tym państwie, jeśli ja wygrywam osiem czy dziewięć procesów prawomocnie i wytaczane mi są kolejne. To jest statystyka. Jeśli ja mam 22 procesy, to siłą rzeczy trzy czy cztery przegram. W USA mówi się na to „zorganizowana forma wyciszania przeciwników". Składa się pozwy, bo to jest tanie, i można komuś zniszczyć życie. W Polsce robi się to samo.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna?

Tak. Musimy wymiar sprawiedliwości demokratyzować. Coraz częściej myślę, że odpowiedzią jest wybór przynajmniej części sędziów w wyborach powszechnych. Nie zgadzam się, nie popieram tych reform, które prowadzi PiS, bo nie wydaje mi się, żeby uzależnienie sędziów od polityków czy od bieżącej większości parlamentarnej było modelem optymalnym. Ja bym chciał zmienić cały system, a nie tylko ludzi.

Jak pan ocenia stosunek Andrzeja Dudy do praworządności?

Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi. Jestem w sytuacji, w której będę składać wniosek do prezydenta i w tej chwili nie chciałbym o tym rozmawiać.

Nie ma pan problemu z wystąpieniem do prezydenta o ułaskawienie, kiedy nie zgadza się z kierunkiem reform, które m.in. prezydent firmuje?

Wystąpiłem do Andrzeja Dudy, bo szanuję urząd prezydenta. Wystąpiłbym też o ułaskawienie do Bronisława Komorowskiego, gdyby był prezydentem. Wykorzystam każdą legalną drogę, również kasację do Sądu Najwyższego, żeby zdjąć z siebie piętno przestępcy.

PiS może pana wykorzystać instrumentalnie do zmiany przepisów o sądownictwie?

Wiem, że ta koincydencja jest fatalna. Rozumiem, że tak się dzieje, ale nie jestem w stanie nic z tym więcej zrobić. Wiem, że prawdopodobnie będzie to wykorzystywane instrumentalnie, ale zachęcam również inne partie, żeby zabierały głos w sprawie reformy sądownictwa.