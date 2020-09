Łukasz Warzecha: Bambiniści

Nie ma nic zaskakującego w opublikowanym dopiero co przez „Rzeczpospolitą" sondażu, w którym prawie 48 proc. badanych opowiedziało się za zakazem hodowli zwierząt na futra. Ten wynik to łatwy do przewidzenia przejaw szerzącego się bambinizmu – sentymentalno-nierealistycznego sposobu widzenia zwierząt, którego nazwa pochodzi od filmu Walta Disneya z 1942 roku o słodkim jelonku Bambi.

